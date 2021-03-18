Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Konak ilçesinde arkadaşıyla birlikte hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, ev sahibini bıçakla yaraladı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
2 şüpheli hırsızlık yapmak amacıyla Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki eve girdi. Hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. ve oğlu ile şüpheliler arasında arbede çıktı.
Zanlılardan Diyar K., Muhammet A.'yı karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Diğer şüpheli bu sırada kaçtı. Yaralı ev sahibi sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı Diyar K. gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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