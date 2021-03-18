2 şüpheli hırsızlık yapmak amacıyla Göztepe Mahallesi 107 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki eve girdi. Hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. ve oğlu ile şüpheliler arasında arbede çıktı.

Zanlılardan Diyar K., Muhammet A.'yı karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Diğer şüpheli bu sırada kaçtı. Yaralı ev sahibi sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Diyar K. gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.