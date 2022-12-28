Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen yaban keçileri, Artvin merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Deriner Barajı sahasında su içmeye inerken görüntülendi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde yaklaşık olarak 20 dağ keçisi ailesinin sürü halinde kayalara aşağı koşarak su içmeye indiği görünüyor.