Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
Artvin’de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen yaban keçileri, Artvin merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Deriner Barajı sahasında su içmeye inerken görüntülendi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde yaklaşık olarak 20 dağ keçisi ailesinin sürü halinde kayalara aşağı koşarak su içmeye indiği görünüyor.
Etiketler: Artvin Doğal Yaşam
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