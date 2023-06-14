Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.06.2023 15:25

Artvin'de ormanlar öğrencilere hem dershane hem gelir kapısı oldu

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Orman Mühendisliği son sınıf öğrencileri yapılan protokolle doğada hem çalışıp hem de gelir elde ediyorlar.

Artvin'de ormanlar öğrencilere hem dershane hem gelir kapısı oldu
[Fotograf: İHA]

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri eğitimlerini doğada, Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında fiilen çalışarak hazırlanıyorlar.

Türkiye’de ikinci Artvin Çoruh Üniversitesinde ilk olan Orman Mühendisliği Bölümünde uygulanmaya başlanan işletmede mesleki eğitim sayesinde genç orman mühendisi adayları, mezuniyet sonrası başlıca istihdam alanlarında mezun olmadan orman işletme müdürlüklerinde çalışma imkanı buluyor.

Artvin'de ormanlar öğrencilere hem dershane hem gelir kapısı oldu

Artvin Çoruh Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’nde tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrenciler, görevli orman mühendislerinin, işletme şeflerinin nezaretinde gerek büro ve gerekse arazide kazandıkları deneyimlerle mesleki hayatlarına donanım kazanıyorlar.

"Büyük avantaj sağlıyor"

Programa dahil olan öğrenciler görev yaptıkları süre boyunca asgari ücretin 3’te 1’i kadar ücret alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Ahmet Yolasığmaz "Yaklaşık 4 aylık bir dönemde öğrencilere işi yerinde görerek hem araziye katılarak hem de ofiste bir çok işi yaparak işletmecilik faaliyetlerini yapmak daha sonra zorluk çekmemek açısından büyük avantaj sağlıyor” dedi.

ETİKETLER
Artvin Orman
Sıradaki Haber
Park içerisinde drift yapan sürücüye 33 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir
16:40
Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor
16:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek
16:36
Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek
16:30
Mersin'de erik toplamak isteyen kişi balkondan düşerek can verdi
16:23
Zonguldak'ta haksız kazanca 2 gözaltı
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ