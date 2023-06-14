Artvin'de ormanlar öğrencilere hem dershane hem gelir kapısı oldu

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri eğitimlerini doğada, Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında fiilen çalışarak hazırlanıyorlar.

Türkiye’de ikinci Artvin Çoruh Üniversitesinde ilk olan Orman Mühendisliği Bölümünde uygulanmaya başlanan işletmede mesleki eğitim sayesinde genç orman mühendisi adayları, mezuniyet sonrası başlıca istihdam alanlarında mezun olmadan orman işletme müdürlüklerinde çalışma imkanı buluyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’nde tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrenciler, görevli orman mühendislerinin, işletme şeflerinin nezaretinde gerek büro ve gerekse arazide kazandıkları deneyimlerle mesleki hayatlarına donanım kazanıyorlar.

"Büyük avantaj sağlıyor"

Programa dahil olan öğrenciler görev yaptıkları süre boyunca asgari ücretin 3’te 1’i kadar ücret alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Ahmet Yolasığmaz "Yaklaşık 4 aylık bir dönemde öğrencilere işi yerinde görerek hem araziye katılarak hem de ofiste bir çok işi yaparak işletmecilik faaliyetlerini yapmak daha sonra zorluk çekmemek açısından büyük avantaj sağlıyor” dedi.