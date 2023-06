Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Başkentte etkisini sürdüren sağanak yağış Gölbaşı’nda kendisini gösterdi. İlçeye bağlı Selametli Mahallesi’nde sağanak nedeniyle dereler taştı.

Taşan suların yolları basması sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi, sürücüler yolda mahsur kaldı. Sağanak sebebiyle oluşan sel ise birçok vatandaşın evini kullanılamaz hale getirdi.

“Yoldan gelen sular burada birikiyor”

Mahalle sakini Ayhan Temizsoy, "Dere yatağı yeterli gelmediği için iki gündür her tarafı su bastı. Hala da su dolmaya devam ediyor. İki gündür su boşaltıyorum. Çatılar uçtu, garajımızı, ahırımızı, tandırımızı su bastı. Her taraf su dolu, makineler hep ıslandı. Buraya dere açmaları gerekiyor ama daha açmadılar. Yoldan gelen sular burada birikiyor. Bir an önce derenin açılmasını istiyoruz” dedi.