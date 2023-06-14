50 kilometrelik takiple yakalanan sürücüye 17 bin lira ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu ihbarı yapılan aracı takibe aldı.

Osmaniye Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulunulan sürücü, ihtara uymayarak yoluna devam etti.

Cadde ve ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, İnegöl-Yenişehir kara yoluna çıkıp Yenişehir ilçesine doğru hızla ilerledi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği takip, 50 kilometre sonra, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi girişinde sonlandı.

Durdurulan otomobilin sürücüsü Ferdi S. gözaltına alındı, araç ise aranmak üzere çekiciyle karakolun bahçesine çekildi. Araçtaki aramada uyuşturucu madde bulunamadı.

Uyuşturucuyu yola atmış

Şüphelinin, otomobille kaçarken uyuşturucuyu yola attığı belirlenerek kaçış güzergahında arama başlatıldı.

Ferdi S'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 8 bin 190, 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek'ten 4 bin 64, 4 kez 'Kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 3 bin 804, 'Dur ihtarına uymamak'tan ise 951 TL cezai işlem uygulandı.