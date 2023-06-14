Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.06.2023 14:42

50 kilometrelik takiple yakalanan sürücüye 17 bin lira ceza

Bursa'da, uyuşturucu ihbarı üzerine takibe alınan otomobil, 50 kilometre süren kovalamacanın ardından durduruldu. Sürücüye, toplamda 17 bin lira ceza kesildi.

50 kilometrelik takiple yakalanan sürücüye 17 bin lira ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu ihbarı yapılan aracı takibe aldı.

Osmaniye Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulunulan sürücü, ihtara uymayarak yoluna devam etti.

Cadde ve ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, İnegöl-Yenişehir kara yoluna çıkıp Yenişehir ilçesine doğru hızla ilerledi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği takip, 50 kilometre sonra, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi girişinde sonlandı.

Durdurulan otomobilin sürücüsü Ferdi S. gözaltına alındı, araç ise aranmak üzere çekiciyle karakolun bahçesine çekildi. Araçtaki aramada uyuşturucu madde bulunamadı.

Uyuşturucuyu yola atmış

Şüphelinin, otomobille kaçarken uyuşturucuyu yola attığı belirlenerek kaçış güzergahında arama başlatıldı.

Ferdi S'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 8 bin 190, 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek'ten 4 bin 64, 4 kez 'Kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 3 bin 804, 'Dur ihtarına uymamak'tan ise 951 TL cezai işlem uygulandı.

ETİKETLER
Bursa Narkotik
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar-Denizli yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:28
Park içerisinde drift yapan sürücüye 33 bin lira ceza
15:23
Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, 13 keçi telef oldu
15:23
Rus otomotiv üreticisi Avtovaz mahkum çalıştırmak istiyor
15:13
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor
15:09
Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı
15:05
AB'den Google'a "reklamlarda rekabet kurallarını ihlal" suçlaması
Trabzon yaylaları renk cümbüşüyle ziyaretçilerini bekliyor
Trabzon yaylaları renk cümbüşüyle ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Maltepe'de tır garajında hortum
Maltepe'de tır garajında hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ