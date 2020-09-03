Haber Giriş: Kaynak: AA
Artvin'de çıkan yangında 4 hektar orman zarar gördü
Artvin'de 4 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.
Merkeze bağlı Sarıbudak Köyü Boğaboynu mevkiinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
Köylülerin yangını jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgenin sarp coğrafi yapıya sahip olması ve araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık bir saatlik yürüyüş sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.
Gün boyu süren yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.
Etiketler: artvin Sarıbudak Köyü orman yangınıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 20:51
Son Haberler
- 22:17
- 21:33
- 21:06
- 20:55
- 20:31
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz