Bir yanda dağların arasında uzanan bulut denizi, diğer yanda yeşilin binbir tonunu barındıran uçsuz bucaksız orman. Karadeniz dağları muhteşem doğasıyla adından söz ettiriyor.

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı 2200 rakımlı Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Doğu Kaçkar dağlarının en yüksek tepesi olan Marsis Dağı( Gül Dağı) Arhavi-Yusufeli-Fındıklı ilçeleri kesişme noktasındaki yayla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yöre halkı tarafından yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği bölge, doğal güzelliğiyle doğa severlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına da birbirinden farklı olanaklar sunuyor.