Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'taki üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki binanın çatısına da sirayet etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Her iki binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.