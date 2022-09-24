Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Sögüt Sokak'taki ayakkabı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında üst katlarda ve çatıda mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]