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Türkiye
AA 03.11.2024 01:23

Arnavutköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı

Arnavutköy’de cadde üzerinde karşı istikametten gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı

Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi'nde ilerleyen Samet A.'nın kullandığı motosiklet, karşı şeride geçerek Yusuf Taha S. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Sürücüler ile Yusuf Taha S.'nin arkasındaki Furkan İ. yola düşerek savruldu. Ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Samet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki yaralının ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen motosikletler polisin incelemeleri sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.

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