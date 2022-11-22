Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki kız öldü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kader Yiğit (17), arkadaşı Y.B'nin ateşlediği tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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