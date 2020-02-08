Haber Giriş: Kaynak: AA
Arızalı telefon tamircinin elinde alev aldı
Manisa'da tamir için bırakılan telefon tamircinin elindeyken bir anda alev aldı.
Şehzadeler ilçesindeki teknik servise bir müşteri tarafından bırakılan cep telefonunu tamir etmek isteyen Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında arıza fark etti.
Komşusuna ödünç verdiği ekipmanı almak için kapıya yönelen Gülçimen'in elindeki telefon aniden alev aldı.
Gülçimen olayı yara almadan atlatırken, telefon servisinde yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: cep telefonu cep telefonu bataryasıSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 15:19
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