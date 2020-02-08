Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu.

Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker’e ait 5 tonluk konteyner ev sele teslim oldu.

Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin suya kapılıp sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah’ım yardım et' diyerek dua etti.