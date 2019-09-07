Türkiye
Arıların saldırdığı 19 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı07 Eylül 2019 Cumartesi 13:36 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:39
Konya'da arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konya'nın Çumra ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, arıların saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen yerde sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.
İşçilerin sağlık durumları iyi
Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: tarım Konya hastane arı saldırısı arı