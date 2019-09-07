Konya'nın Çumra ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, arıların saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen yerde sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.

İşçilerin sağlık durumları iyi

Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA