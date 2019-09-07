Türkiye
Fatih’te yanan ahşap bina iş makinesiyle yıkıldı07 Eylül 2019 Cumartesi 12:38 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:04
Fatih’te kullanılmayan tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde kullanılmayan tarihi ahşap binada yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, binanın önünde park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu.
Çökme tehlikesi bulunan bina, iş makinesiyle yıkıldı.
Kaynak: AA
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