Mardin'de terör saldırısı: 1 şehit07 Eylül 2019 Cumartesi 13:15 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:21
Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi ise sürüyor.
Bölgede hava destekli operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber, DHA