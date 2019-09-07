Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemize yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımların, Türkiye'nin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratmayacağı belirtildi.

"Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır"

Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığının söylenilmesinin mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, "Ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir. Türkiye’nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır." denildi.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür.

ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber