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Türkiye
TRT Haber 30.01.2024 10:00

Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 32 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ölçüldü.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi eksi 32 dereceyi gördü

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç çalışmadı.

Termometreler Ardahan’da eksi 25,4, Göle'de eksi 26,8, Posof’ta 15,3, Hanak'ta eksi 30,4, Damal’da 22, dereceyi gösterdi.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bölgede hava durumu

Doğu Anadolu bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

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