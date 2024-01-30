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Türkiye
İHA 30.01.2024 09:42

65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı böyle yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlara ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.

Görüntülerde; 65 kişiye mezar olan, 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü. Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriyeyse arazi kaldı.

"Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü"

6 Şubat depremlerinde zor anlar yaşadığını ifade eden Arzu Yavuz (45), Eda ve Sahil apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını kaydederek, "Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi" dedi.

Depremin ilk 15 saniyesinde Sahil Apartmanı'nın yıkıldığını söyleyen esnaf Çağrı Gürpınar (32), "6 Şubata kadar Sahil ve ileride Eda apartmanı olarak iki yüksek binamız vardı. Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü. Eski binalardı. Depremin şiddetine dayanamadılar ve çöktü. Tam net rakamı bilmiyorum ama 60-80 kişi öldü diyorlar. Apartmanın enkazından da 4 veya 5 kişi sağ çıktı" ifadelerini kullandı.

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