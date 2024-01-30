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Türkiye
AA 30.01.2024 09:56

Sinop kar yağışıyla beyaza büründü

Sinop'ta 1300 rakımlı Soğuksu köyü kar yağışıyla beyaza büründü. Okulların tatil olmasını da fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Sinop kar yağışıyla beyaza büründü

Kent merkezinde beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde gerçekleşmesiyle doğa severler, karın tadını çıkarmak için 47 kilometre uzaklıktaki Soğuksu köyüne gidiyor.

Sinop-Boyabat kara yolu üzerinde 1300 rakımlı Dıranaz mevkisinde bulunan Soğuksu köyü, doğa tutkunlarının tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sinoplu Eray Kaya, Soğuksu köyünün kent merkezine uzak olduğunu ama yaz, kış her fırsatta buraya gelmek istediklerini söyledi.

Okulların tatil olmasını değerlendirerek Soğuksu köyüne geldiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Aileler burada mangal keyfi yapıyor, çocuklarıyla kayarak eğleniyor. Zamanın burada nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu bölgeye kar yağdığı zaman bir başka güzel oluyor. Sinop'ta yaz turizminin yanı sıra kış turizminde de değerlendirilebilecek müthiş bir yer."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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