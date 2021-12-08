Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da ekiplerin "buz sarkıtı" mesaisi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Belediye ekipleri, binalarda oluşan dev buz sarkıtları için mesai yapıyor.
Buz sarkıtları, kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi...
Ardahan'da hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi nedeniyle çatılarda dev buz sarkıtları oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Kentte tehlike arz eden sarkıtların temizlenmesi için Belediye Başkanı Faruk Demir talimat verdi.
İtfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor.
Etiketler: Ardahan
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