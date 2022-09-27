Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

Deprem sonrası biri 4,0 olmak üzere, toplamda 12 artçı deprem yaşandı.

Sarsıntının şiddetiyle vatandaşlar panik yaşayıp kendini sokağa attı, market raflarındaki ürünler yerlere saçıldı.

O anlar güvenlik ve çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Öner: Şu an için bir olumsuzluk yok

Vali Hüseyin Öner, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok" dedi.

Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.

Belediye Başkanı Gültekin: Birkaç binada hasar oluşmuş

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Ardahan’da meydana gelen depreme dair

TRT Haber’de açıklama yaptı.

“Herhangi bir can kaybımız yok. Sadece eski birkaç binada hasar oluşmuş durumda. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı.”

“Herhangi bir can kaybımız yok. Sadece eski birkaç binada hasar oluşmuş durumda.”



Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Ardahan’da meydana gelen depreme dair @trthaber’de açıklama yaptı. pic.twitter.com/ZRBaxhaOkI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle İlçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk Köylerinde ihbarlar bulunmaktadır. Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bölgeye, Türk Kızılay’dan 4 ekip, 1 ikram aracı yönlendirildi.

Depremde bir taş evin duvarı yıkıldı, bir kişi yaralandı

Depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı.

Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca köyde hayvanların bulunduğu bazı ahırlar da yıkıldı.

Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik" dedi.

Kel'in eşi Evrim Kel de oğlunu yıkılan evlerinde taşlar arasından kurtardığını anlattı.

Bakan Kurum'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

