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Türkiye
AA 08.10.2023 10:18

Ardahan ve Kars'ta soğuk nedeniyle kırağı oluştu

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentlerde, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Ardahan ve Kars'ta soğuk nedeniyle kırağı oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü. Soğuk hava nedeniyle Acısu ormanlık alanı kırağıyla beyaza büründü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, bitkilerde kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan Köprüsü'ndeki örümcek ağları da kırağı ile beyaza büründü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl genelinde etkisini gösteren sis ve kırağı, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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