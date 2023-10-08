Ardahan ve Kars'ta soğuk nedeniyle kırağı oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü. Soğuk hava nedeniyle Acısu ormanlık alanı kırağıyla beyaza büründü.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, bitkilerde kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buzla kaplandı.
Ardahan Köprüsü'ndeki örümcek ağları da kırağı ile beyaza büründü.
İl genelinde etkisini gösteren sis ve kırağı, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.