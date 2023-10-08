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Türkiye
İHA 08.10.2023 10:10

Ayvacık açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakaladı.

Ayvacık açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-61’ ve Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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