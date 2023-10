Terörden temizlenen Hakkari dağlarında yamaç paraşütü

Yüksekova ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki, 1400 metre yüksekliğe kurulu Dağlıca köyü, 3 bin metre rakıma sahip Cilo, İkiyaka ve Oramar dağları ile çevrili.

Sınırdaki son köy olan Dağlıca aynı zamanda sarp kayalıklar ile derin vadilere sahip. Yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen Dağlıca bölgesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi.

Dağlıca'nın güvenliği sonrası, bölgenin turizme kazandırılması için çeşitli çalışmalara başlandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü de ilk kez bölgede yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

14 sporcunun katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

"Dağlarımızda artık huzur var"

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, geçmişte silah ve roket seslerinin yankılandığı dağları turizme kazandırmak için çabaladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu dağlar, artık yamaç paraşütü görüntüleri ile yankılanacak.'Sporu her yere yayacağız' şiarıyla başlattığımız projemizin kapsamında, 14 sporcumuzla Dağlıca bölgesinde yamaç paraşütü gösterisi yaptık. İlçede, her evde yetiştirdiğimiz sporcularımız var. Bu muhteşem doğayı, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmamız gerekir. Bunun için sporcu yetiştirmeye önem veriyoruz. Bir zamanlar terör olaylarından dolayı dağlara çıkamıyorduk. Ama son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ile dağlardaki problem çözüldü. Şu an gönül rahatlığı ile Yüksekova'nın birçok bölgesinde çok rahatça uçuşlar yapıyoruz. Her türlü yamaç paraşütünün yapıldığı bir ortam var. Dağlarımızda artık huzur var. Artık burada roket sesleri değil; yamaç paraşüt görüntüsü var. Yüksekova, artık terörle değil; sporla anılan bir şehir olacak. 1 ay önce havacılık eğitimi alan 14 öğrencimizi mezun ettik. Bu öğrencilerimize P1 ve P2 belgelerini alarak, tek başlarına uçabilecekler"

"Gökyüzünü paraşütlerle dolduracağız"

Yamaç Paraşütü Eğitmeni Hasan Tur ise bu tür organizasyonların bölgeyi tanıtmada önemli olduğunu söyledi.

Tur, "İlk kursiyerlerimizi mezun ettik. Bunlar, Türk Hava Kurumu'nun yamaç paraşüt pilotları oldu. Gökyüzünü artık savaş uçaklarıyla değil; rengarenk yamaç paraşütçüleriyle dolduracağız` diye konuştu. ?Paraşüt gösterisi yapan Gülüzar Harmancı da Dağlıca'nın çok güzel bir bölge olduğunu belirterek, `Keyifli bir bölge, dağlarıyla, gölleriyle, ovasıya mükemmel bir yer. Biz de bunun keyfini yamaç paraşütü ile havadan çıkarttık. İlk saha çalışmamız; ben de ilk defa katılıyorum. Dağlarımız daha önce etkinliklere kapalıydı. Huzur ortamıyla artık dağlarımızda gönül rahatlığıyla uçmanın keyfini yaşıyoruz" dedi.