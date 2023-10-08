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Türkiye
İHA 08.10.2023 09:50

Tekirdağ'da bir iş yerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir iş yerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 1 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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