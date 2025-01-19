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Türkiye
AA 19.01.2025 17:28

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar mevkileri tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

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