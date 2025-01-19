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Türkiye
TRT Haber 19.01.2025 15:24

Başıboş köpeklerin saldırısıyla ölen çocuk olayında müfettiş görevlendirildi

Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetti. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Başıboş köpeklerin saldırısıyla ölen çocuk olayında müfettiş görevlendirildi
[Fotograf: AA]

İpek Yolu üzerinde boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

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