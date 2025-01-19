Başıboş köpeklerin saldırısıyla ölen çocuk olayında müfettiş görevlendirildi

İpek Yolu üzerinde boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.

Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"