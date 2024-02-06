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Türkiye
AA 06.02.2024 22:49

Ardahan-Göle kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 27 araç kurtarıldı

Ardahan-Göle kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ardahan-Göle kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 27 araç kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Kenti Erzurum'a bağlayan Ardahan-Göle kara yolunun Kayaaltı mevkisinde, aralarında ambulans ve tırların da bulunduğu 27 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yolculardan Sena Levent, Sivas'tan Ardahan'a yolculuk yaptıklarını ve tipiye yakalandıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 saat Göle çıkışında beklediklerini belirten Levent, "Bizi getiren otobüs Göle'den sonraya devam edemedi. Daha sonra Özel İdare ekiplerinin yardımıyla başka araçlara binip Ardahan'a doğru yola çıktık. Bizim için seferber olan ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Greyder operatörü Hakan Çapan da Göle'den Ardahan'a gelirken söz konusu alana yönlendirildiklerini belirterek, "Alanda yoğun kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Amirlerimin de talimatıyla burada çalışma yapıp yolda kalanları kurtardık." ifadelerini kullandı.

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