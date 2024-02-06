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Türkiye
AA 06.02.2024 21:32

Borçka'da sağanak: Dere taştı, araçlar su altında kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Camide mahsur kalan cemaat, belediye personelinin yardımıyla kurtarıldı.

Borçka'da sağanak: Dere taştı, araçlar su altında kaldı

Borçka ilçesi gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Küçükköy Mahallesi'nden geçen İçkale Deresi'nin debisi yükseldi.

Derenin taşmasıyla Yeniyol Camii'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.

Taşkın sırasında camide bulunan cemaat, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlar kendi imanlarıyla camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Çevredeki bazı binaların zemin katlarını su bastı, araçlar da hasar gördü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Heyelan bazı yolları ulaşıma kapadı

Öte yandan Artvin-Borçka ve Borçka-Hopa kara yolu, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Artvin Heyelan Sağanak Sel Yağış
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