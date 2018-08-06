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Arananlar listesinde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan Deniz Tali ile turuncu kategoride bulunan Cumhur Sinan Oktulmuş'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Arananlar listesinde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyonlarda gri kategoride aranan terörist "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik 11 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu operasyonda 'Terör Arananlar Gri Liste'de' yer alan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali isimli örgüt mensubu da etkisiz hale getirilmiştir."

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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