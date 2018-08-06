İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da 237 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışına çıkarmak ve satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması, tarihi eserlerin de ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Bakırköy, Fatih ve Şişli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

237 parça tarihi eser

Operasyonlarda, şüpheliler T.G, A.B, T.B, C.E. ve N.C.C. yakalandı. Zanlıların adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 237 parça tarihi eser bulundu.

Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserler arasında Selçuklu dönemine ait 1 havan ve tokmağı, 21 kapı kilidi ve 1 yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait üzeri işlemeli 14 kazan ve 1 alem başı, Safevi dönemine ait 4 miğfer ve 3 kalkan, üzerinde İbranice yazı karakterleri bulunan 3 bronz levha, Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 sikke, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine Tevrat'a ait yazıların bulunduğu toralar, yüzükler, kemer tokaları, mühür örnekleri olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltındaki 5 şüphelinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA