Aranan gasp zanlıları Adana'da yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüpheliler Murat Ç., Gürcistan uyruklu David Gabaidze ve Genad Surmanidze’nin Adana'ya gittiklerini tespit eden ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğiyle irtibata geçti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki otelde gözaltına alındı.

Üstlerinden 4 bin lira ile tornavida ve eldiven çıkan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşayan T.T'nin, 2 Ağustos'ta ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayan 3 şüpheli, kadını darp edip 4 altın bilezik, bir zincir ve kolye ile 300 lirasını gasp etmişti.

Kaynak: AA