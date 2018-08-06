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Bursa'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Bursa'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

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Bursada FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Bursa İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. 

Öte yandan kentte yürütülen FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. 

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eski polis, bursa
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