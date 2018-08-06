Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

Batman Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte Hasankeyf sular altında kalacak. Bu durumun tarihi eserlere zarar vermemesi için çevredeki tarihi eserler yeni yerlerine taşınıyor.

Geçen yıl Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasıyla bir ilk olan taşınma işlemi bugün Artuklulardan kalma 650 yıllık Artuklu Hamamı için de gerçekleştirildi.

Kendinden tahrikli modüler sistemle taşınan bin 500 tonluk tarihi hamam yeni yerine ulaştı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

6 eser daha taşınacak

Deniz, tarihi varlıkların baraj gölünden çıkartılmasının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünün de bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Vali Deniz, "Bu eserlerin yanı sıra 6 eser daha taşınacak. Hasankeyf gerçek anlamda tarihi kimliğini koruyacak. Yeni Hasankeyf turizmin gözbebeği olacak." dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla taşındığını anımsatarak, şimdi de 1200'lü yıllarda yapılan Artuklu Hamamı'nın taşındığını kaydetti.

Taşıma işleminin 6 saatte tamamlanması bekleniyor

Taşıma işleminin 6 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan

Acu, "DSİ olarak Ilısu Barajında kısmi olarak su tutma işlemine başladık. Aynı zamanda tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz. Zeynel Bey'den sonra bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Zeynel Bey bin 200 tondu, bu ise bin 500 ton. Kültürel mirasa verdiğimiz bu önem uluslararası öneme haizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA