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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" soruşturması: 9 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖye &quot;ankesörlü telefon&quot; soruşturması: 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli sorumluları ile haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli sorumluları ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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