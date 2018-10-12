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Aranan FETÖ zanlıları Eskişehir'de yakalandı

Antalya ve İzmir'deki FETÖ soruşturmasında aranan 2 zanlı Eskişehir'de gözaltına alındı.

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Aranan FETÖ zanlıları Eskişehirde yakalandı

Eskişehir-Kütahya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, İzmir Cumhuriyet Savcılığınca Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S.'yi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen E.İ.'yi de kent merkezinde yakaladı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: soruşturma, gözaltı, fetö, eskişehir
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