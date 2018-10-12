  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu'da 4 ilde sağanak etkili olacak

Doğu'da 4 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğuda 4 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ile açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra akşama kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 11, Iğdır'da 10, Erzincan, Ağrı ve Erzurum'da 6, Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 25, Iğdır'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 18 derece olacak.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER