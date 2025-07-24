Açık 34.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.07.2025 11:30

Arama kurtarma ekibi lideri, orman şehitlerinin son anlarını anlattı

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, Eskişehir'deki yangına müdahale sırasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu ile omuz omuza mücadele etti. Ekip, yükselen alevleri söndürmek için son anda başka bir bölgeye gitti. OBAK Ekip Lideri Ercan Temel, o anları anlattı.

Arama kurtarma ekibi lideri, orman şehitlerinin son anlarını anlattı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

"Yukarı doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler"

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada da "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında süren yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Eskişehir Orman Yangını Şehit
Sıradaki Haber
Şehit orman kahramanı Kocaman'ın işe yeni başladığı ve bir hafta önce evlendiği öğrenildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Gazze'de haftalık 500 bin çuval una ihtiyaç var
12:27
İsrail basını: Tel Aviv Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı alımını endişeyle takip ediyor
12:27
Sarsılmaz, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ile IDEF'te
12:23
10 ülkeden İsrail'e sözde bildiri tepkisi
12:17
Meteoroloji'den Güneydoğu'ya "kuvvetli rüzgar" uyarısı
12:18
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesine 540 öğrenci alınacak
Karabük'teki orman yangınlarına 2. gününde müdahale sürüyor
Karabük'teki orman yangınlarına 2. gününde müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
İHA tehditlerine EJDERHA önlemi
İHA tehditlerine EJDERHA önlemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ