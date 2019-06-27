Kaza, Pazar akşamı İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada ters dönen otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyenler ise ölümün eşiğinden döndü.

Yanan otomobildekiler için seferber oldular

Kaza sonrası alevler yükselen otomobildekilerin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ters dönen aracın kapısını açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bu sırada araçta bulunan biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle otomobildeki alevlere müdahale etti.

Aracın park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak kaldırıma doğru geldiği sırada kaldırımda yürüyen iki kişi ölümden döndü. Gençlerden biri aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ayağına gelen bir kaya parçasıyla yaralandı.

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA