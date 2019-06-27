Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-7 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 39, Elazığ ve Tunceli'de 37, Bingöl'de 36 ve Malatya'da 35 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA