Arabuluculukta anlaşma sayısı artıyor

İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulanmaya başlandı.

Adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapılan başvuruların ardından bugüne kadar 243 bin 817 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı.

Arabuluculuk sürecini başlatmakla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. Arabulucuya giden 147 bin 708 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı.

Uyuşmazlıklardan 66 bin 106'sında ise işçi ve işveren anlaşamadı. 30 bin 3 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

Mahkemelerin iş yükünü azalttı

Arabuluculuk uygulaması, iş mahkemelerinin iş yükünün azalmasını da sağladı. Arabuluculukla, iş mahkemelerindeki dava sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Geçen yılın ilk 9 ayında mahkemelere işçi-işveren uyuşmazlığı nedeniyle 180 bin dava açıldı. Bu sayı, arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle 26 Eylül 2018 itibarıyla 55 bin 248 oldu.

Kaynak: AA