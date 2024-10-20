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Türkiye
AA 20.10.2024 12:39

Antalya'ya iki kruvaziyerle bin 132 yolcu geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine, "Astoria Grande" ile "Hebridean Sky" adlı kruvaziyerlerle, 1132 yolcu geldi.

Antalya'ya iki kruvaziyerle bin 132 yolcu geldi

Panama bandıralı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande", sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu Rus 1030 yolcu ve 446 personelin bulunduğu belirtildi.

Limana demirleyen 90 metre uzunluğundaki "Hebridean Sky" adlı Bahama bayraklı gemide ise çoğu İngiliz 102 yolcu ve 69 personelin olduğu bildirildi.

Antalya'ya iki kruvaziyerle bin 132 yolcu geldi

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek. Günübirlik ziyaretin ardından gemiler akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.

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