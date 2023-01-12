Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi'nde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandı. Karla kapanan yolların açılması için belediye ekiplerince çalışmalara başlandı.

Elmalı ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü. Araçların yollarda kalmaması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin görev başında olduğunu belirtti. Trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Öztürk, özellikle zincir ve kış lastiği olmayanların yola çıkmamasını önerdi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı.

Komşu illerde de kar yağışı etkisini gösterdi. Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre, Burdur Salda Kayak Merkezi'nde ise 36 santimetre ölçüldü.