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Türkiye
İHA 17.12.2023 03:00

Antalya'daki yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Antalya'daki yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Yangın, Muratpaşa ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında başladı.

Durumu fark eden komşular, yangın çıkan dairedeki 3 çocuğu dışarı çıkardı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Belirtilen adrese giden ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaşlı olduğu için evden çıkamayan bir kadını da itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı indirdi.

Dumandan etkilenen 3 çocuk ve anneanneleri sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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