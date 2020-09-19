Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti.

Havadan destek veren 2 helikopter, akşam çalışmalara ara verdi. Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerlerin de yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

20 ev boşaltıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 12 itfaiye aracıyla da yangına müdahale için destek verdi.

Jandarma ekipleri, çoğunluğu yazlık 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Yangın nedeniyle bir serada hasar oluştu.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor" ifadesini kullandı.