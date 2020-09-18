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Kale Belediye Başkanı Koca'nın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Kale Belediye Başkanı Murat Koca'nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Kale Belediye Başkanı Murat Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 günlük karantina süreciyle tedavime evimde başladım. Allah’a şükür sağlık durumum iyi. Rabb'im bütün hastalara şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
September 18, 2020
Etiketler: malatya koronavirüs Murat KocaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 23:36
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