Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 632 personelin katılımıyla 2 bin 44 işletme ile alışveriş merkezi, sahil ve araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza uygulandı.

Tatilciler de maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.