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Muğla'da tedbirlere uymayanlara 77 bin 406 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da, jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimlerinde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza kesildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 632 personelin katılımıyla 2 bin 44 işletme ile alışveriş merkezi, sahil ve araçlar kontrol edildi.
Denetimlerde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza uygulandı.
Tatilciler de maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: Muğla koronavirüsSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 22:47
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