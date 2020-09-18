Akkent Mahallesi’nde oturan Muhammed Uğur K., bisiklet sürerken komşularının oğlu ile çarpıştı.

İki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından Muhammed Uğur K., bisikletini apartmanlarının garajına bırakmaya gitti.

Bu sırada kavga ettiği arkadaşının anne ve babası, garaja gelerek Muhammet Uğur K.'yı dövdü. Çift, küçük çocuğu yere yatırıp, dakikalarca darbetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddetin ardından çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren ailesi, komşularından şikayetçi oldu.

"Çocuğa dakikalarca işkence ediyorlar"

Anne Emine K, oğlunun apartmandaki başka bir çocukla tartışma yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Oğlum daha sonra bisikletini koymak için garaja giriyor. Aile, çocuk garajdan çıkmadan gelip hakaret etmeye ve darbetmeye başlıyor. Çocuğa dakikalarca işkence ediyorlar. Sadece kafasına şiddet uyguluyorlardı, çocuğum kendinde değildi. Daha sonra dışarıda beni de darbettiler. Sonra oğlumu bir hastaneye götürmüşler. Ben kendimde değildim, beni de başka bir hastaneye götürmüşler. Gerekli tedaviler yapıldı. Sonra ifademiz için polis karakoluna gittik. Oğlum sabaha kadar hiç uyumadı, sürekli bağırıp inledi. Şu anda hala kendinde değil, konuşmuyor. Yanına yaklaşmamıza bile izin vermiyor, korkuyor."

Emine K, çocuğunu darbeden komşuları Yüksel K. ve eşi Mehmet K'den şikayetçi olduklarını, bu kişilere gereken cezanın verilmesini beklediklerini kaydetti.