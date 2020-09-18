Haber Giriş: Kaynak: AA
Kilis'te 193 kaçak cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 193 gümrük kaçağı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Yapılan aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 193 akıllı cep telefonu ve 380 paket kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kilis Kaçak cep telefonu kaçak sigaraSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 23:01
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